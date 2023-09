Lazio, Sabatini sicuro: " Quando si accendono i giocatori di talento..."

Fonte: Fabrizio Parascani

Walter Sabatini, noto dirigente sportivo, è stato intervistato da TMW Radio dove ha affrontato diverse tematiche. Tra gli argomenti trattati, si è parlato dell'avvio di stagione della Lazio. Le parole dell'ex ds biancoceleste: "Quando nella Lazio si accendono i giocatori di talento sono guai per tutti. Sarri ha dato una solidità alla squadra, ma se si accendono i Felipe Anderson e Luis Alberto, oltre a Ciro Immobile, la Lazio diventa una squadra competitiva. Lo sarà sicuramente per la Champions League, come tutte i club metropolitani. Guendouzi ha un impatto incredibile sulla partita; è dotato di fisicità, di capacità di contrasto e ha una discreta trasmissione di palla. Kamada invece è molto giapponese, di estrema affidabilità e di inserimento".