Lazio, Sabatini: "Sono allibito. Lotito così non va lontano..."

Non è solo una finale. È la notte di un popolo ferito, orgoglioso e ancora vivo. La notte in cui la Lazio deve entrare in...

WEBTV PELLEGRINI, L'OBIETTIVO DELLA LAZIO? LO CHIARISCE IN ZONA MISTA In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | PELLEGRINI PUÒ ANDARE IN PREMIER: UN CLUB INTERESSATO Cerca casa Luca Pellegrini. Anche se dal canto suo il terzino sarebbe felice di rimanere a Formello, la Lazio sembra intenzionata a scaricare il giocatore visto il contratto in scadenza tra un anno e l’alto ingaggio percepito, oltre all’arrivo di Pedraza in un... Cerca casa Luca Pellegrini. Anche se dal canto suo il terzino sarebbe felice di rimanere a Formello, la Lazio sembra intenzionata a scaricare il giocatore visto il contratto in scadenza tra un anno e l’alto ingaggio percepito, oltre all’arrivo di Pedraza in un...