Lazio, Sabatini: "Sono allibito. Lotito così non va lontano..."
12.06.2026 20:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Sandro Sabatini ha parlato della lettera scritta da Claudio Lotito per i tifosi della Lazio, criticando l'uso dell'IA-
"Ho avuto il sospetto che la lettera di Lotito fosse stata scritta con l'IA e questo mi ha messo molta tristezza. Non si può affidare all'Intelligenza Artificiale una lettera che dovrebbe essere scritta con il cuore. Mi dà un senso di opportunismo. Così non sta andando da nessuna parte. Alla fine chi perderà sarà lui. Mi è sembrato un contentino. Non voglio gettare benzina sul fuoco, ma sono allibito nel vedere da lontano la situazione della Lazio. Lotito così rischia di non andare lontano".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.