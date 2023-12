Lazio, Sabatini: "Squadra contradditoria. Mi stupisce il fatto che con Sarri..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'occhio del direttore sportivo Walter Sabatini è ancora in forma. In attesa di trovare una squadra che possa dargli l'occasione di tornare a sfornare giovani talenti, l'ex d.s. biancoceleste studia e osserva tutti i campionati possibili, senza tralasciare ovviamente l'amata Serie A. Intervenuto ai microfoni di numerodiez.com, Sabatini ha parlato anche dell'andamento discontinuo della Lazio di Sarri, dell'assenza di Milinkovic e delle potenzialità in ottica Champions League:

"È una squadra davvero contraddittoria. Fanno brandelli di partita da Lazio di Sarri e altri brandelli di partita in cui sembrano una squadra smarrita. Sembrano perdere la bussola della partita che stanno giocando. Questa è una cosa che mi sorprende, perchè le squadre di Sarri sono disciplinate prima di tutto e poi sono anche spettacolari. È strano questo ondeggiamento della Lazio e non lo capisco, perchè Sarri non permetterebbe mai alla sua squadra di perdere la bussola durante una partita. Anche perchè dà dei concetti talmente chiari e lucidi che è impossibile perdere la rotta durante la gara. Però sta succedendo. Se possono tornare in corsa per la Champions? Assolutamente sì".

MILINKOVIC - "Io non credo agli assenti, bensì ai presenti. Milinkovic-Savic era ed è un giocatore fortissimo, ma Guendouzi sta dando un contributo rilevante alla squadra. Io mi preoccupo quando le cose non le vedo. Io vedo la Lazio giocare bene per larghi tratti e, per questo credo che la Lazio avrà un assestamento definitivo per tutti i novanta minuti di ogni singola partita".