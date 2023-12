Lazio, Sacchi: "Ha ragione Sarri! Gli ottavi sono un miracolo..."

WEBTV LAZIO, A MADRID SARÀ INVASIONE BIANCOCELESTE: IL DATO SUI TAGLIANDI VENDUTI Poco più di 48 ore alla sfida del Civitas Metropolitano tra Atletico Madrid e Lazio, l'ultima del girone di Champions e quella che decreterà quale delle due squadre chiuderà al comando del Gruppo E. Una sfida insidiosa per i biancocelesti che... Poco più di 48 ore alla sfida del Civitas Metropolitano tra Atletico Madrid e Lazio, l'ultima del girone di Champions e quella che decreterà quale delle due squadre chiuderà al comando del Gruppo E. Una sfida insidiosa per i biancocelesti che... VOCI DI MERCATO ATLETICO MADRID, SIMEONE: "LA LAZIO MI HA DATO TANTO AMORE. A MORATA HO DETTO..." Atletico Madrid-Lazio, parola al grande ex. Alla viglia del big match che deciderà il primato del girone, Diego Pablo Simeone, tecnico Colchonero ed ex campione biancoceleste, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito tutte le dichiarazioni dell'argentino sulla... Atletico Madrid-Lazio, parola al grande ex. Alla viglia del big match che deciderà il primato del girone, Diego Pablo Simeone, tecnico Colchonero ed ex campione biancoceleste, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito tutte le dichiarazioni dell'argentino sulla...