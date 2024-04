Lazio-Salernitana, Colantuono fa la conta dei disponibili. E Basic...

TUTTOmercatoWEB.com

La Salernitana sta ultimando la preparazione, in vista della sfida di venerdì con la Lazio all'Olimpico, ma per Colantuono non arrivano buone notizie. Il tecnico è costretto a fare la conta dei disponibili, in quattro daranno forfait per l'anticipo della trentaduesima giornata di Serie A. Si tratta di Ochoa, Fazio, Kastanos e Basic. Quest'ultimo, ex della gara, ha alzato oggi bandiera bianca. Il croato non ha ancora smaltito l'infortunio rimediato nel match col Bologna, ha saltato l'incontro col Sassuolo e sperava di essere in campo contro i biancocelesti ma, come riporta TuttoSalernitana, è costretto a restare ai box ancora una settimana. Tornerà a disposizione in occasione della partita con la Fiorentina.

