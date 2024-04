Lazio-Salernitana, le probabili formazioni: tutti i dubbi di Tudor

Dimenticare e cancellare la sconfitta nel derby e farlo al più presto. Questo l'obiettivo della Lazio che scenderà in campo venerdì sera nell'anticipo della 32esima giornata di Serie A contro la Salernitana. Tudor studia il miglior undici da schierare per riprendere la marcia verso la qualificazione alle coppe europee. In porta tocca ancora a Mandas vista l'assenza di Provedel. Scelte obbligate anche in difesa: Romagnoli ai box, spazio al trio Patric-Casale-Gila. Torna dall'infortunio, invece, Lazzari che si gioca il posto sulla corsia di destra insieme a Marusic. Sull'altra corsia dovrebbe toccare a Felipe Anderson. A centrocampo Guendouzi e Kamada i favoriti ma attenzione alle candidature di Rovella, Vecino e Cataldi. Sulla trequarti dovrebbe toccare a Isaksen e Pedro. Davanti gioca Castellanos, Immobile salterà la sfida per la lieve distorsione al collaterale rimediata sabato scorso.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Marusic, Guendouzi, Kamada, Felipe Anderson; Isaksen, Pedro; Castellanos. All.: Tudor

SALERNITANA (4-2-3-1): Costil; Pierozzi, Manolas, Pirola, Bradaric; Maggiore, Coulibaly; Tchaouna, Candreva, Gomis; Ikwuemesi. All.: Colantuono