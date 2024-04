Lazio-Salernitana, pericolo Candreva: è uno dei tre centrocampisti ad aver...

TUTTOmercatoWEB.com

Il pericolo numero uno in casa Salernitana si chiama Antonio Candreva. Venerdì l'esterno granata tornerà da avversario all'Olimpico per affrontare la Lazio alla quale ha già fatto male da ex in più di un'occasione. A lui sarà affidato il comando delle operazioni offensive della Salernitana. Con sei gol e sei assist Candreva è uno dei tre centrocampisti, con Pulisic (10G, 6A) e De Ketelaere (6G, 6A) ad aver segnato almeno sei gol e fornito sei passaggi vincenti in questo campionato. La difesa di Tudor dovrà avere un occhio di riguardo per il numero 87.