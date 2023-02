Lazio - Sampdoria, a sorpresa anche Ferrero all'Olimpico

TUTTOmercatoWEB.com

Mancano solo pochi minuti al fischio d'inizio del match tra Lazio e Sampdoria che prenderà il via alle 20.45. Allo stadio Olimpico c'è anche il patron Massimo Ferrero e questa è una novità per i blucerchiati. Ferrero infatti non aveva più presenziato a un match della squadra dallo scorso ottobre, Sampdoria - Roma. Prima apparizione pubblica dopo le minacce subite solo qualche giorno fa.