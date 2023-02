Lazio - Sampdoria, contatto Leris - Pedro: la spiegazione di Marelli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Primo episodio da rivedere quello avvenuto in area di rigore tra Leris e Pedro. Il calciatore blucerchiato ha infatti "abbracciato" lo spagnolo, un contatto giudicato non falloso dal direttore di gara Colombo. Questa invece la disamina di Luca Marelli a Dazn sull'episodio: "L’abbraccio c’è poi l’entità è valutazione dell’arbitro e per questo il Var non può intervenire. Il rigore si poteva fischiare con annesso cartellino giallo".