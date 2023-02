Lazio-Sampdoria, è il "Matchday": la società suona la carica - FOTO

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Archiviata la qualificazione agli ottavi di finale di Conference League per la Lazio è tempo di rituffarsi in campionato per proseguire la corsa verso un posto in Champions League. Questa sera allo stadio Olimpico arriva la pericolante Sampdoria del grande ex Stankovic. Il calcio di inizio è fissato per le ore 20:45 e come di consueto la società ho voluto ricordare l'appuntamento tramite l'ormai classico Matchday pubblicato sui propri profili social. In copertina Luis Alberto, da cui i tifosi si aspettano le giocate vincenti in grado di scardinare la difesa blucerchiata.