Lazio - Sampdoria, la gioia di lady Luis Alberto: "Sei di un altro livello!" - FOTO

Una rete da vedere e rivedere mille volte per la sua bellezza. Luis Alberto sblocca una gara complicatissima all'Olimpico contro una Sampdoria che sembrava non sbagliare un colpo in difesa. Alla fine ci ha pensato il Mago proprio con una sua magia a far espoldere di gioia i tifosi e anche la moglie Patricia come sempre allo stadio a sostenerlo. Dopo la rete la moglie dello spagnolo ha postato la sua esultanza sui social: "Golazo! Sei di un altro livello!".