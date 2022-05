Lazio-Sampdoria, le probabili formazioni: due dubbi per Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la rocambolesca vittoria di La Spezia, la Lazio torna in campo per continuare la propria corsa verso un posto in Europa. Tre partite al termine del campionato in cui i biancocelesti si giocano l'accesso alle competizioni europee del prossimo anno. La prima sarà sabato ore 20:45 davanti a un Olimpico strapieno, contro la Sampdoria che, con il successo nel derby, ha una situazione di classifica decisamente più tranquilla. Sarri studia il miglior undici per affrontare Giampaolo. Pochi cambi in vista per il Comandante che potrebbe riproporre un 4-3-3 molto simile a quello visto al Picco. Sono due i dubbi per il mister che deve scegliere uno tra Luiz Felipe e Patric vicino ad Acerbi e uno tra Cataldi e Lucas Leiva in cabina di regia. Luis Alberto torna dal primo minuto, mentre davanti confermato Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Pedro è ancora out.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Sampdoria (4-3-3): Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Thorsby, Rincon, Sensi; Candreva, Caputo, Sabiri. All.: Giampaolo