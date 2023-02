Lazio - Sampdoria, Luis Alberto furioso: il messaggio alla squadra

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è vista una Lazio decisamente sottotono nel primo tempo contro la Sampdoria. In quarantacinque minuti di gioco costruita solo un'occasione da rete, ma soprattutto tanti errori in fase di costruzione e negli ultimi 30 metri. Manca un po' di brillantezza alla squadra di Maurizio Sarri e ad accorgersene più di tutti è Luis Alberto. Negli ultimi minuti della prima frazione, il centrocampista spagnolo si è arrabbiato molto con i suoi compagni facendo segno con ampi gesti di velocizzare il gioco e di accelerare i passaggi per creare pericoli ai blucerchiati. Il Mago e un po' tutti si aspettano una Lazio diversa nella ripresa.