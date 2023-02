Lazio - Sampdoria, Luis Alberto: gol e particolare record per il Mago

Ci ha pensato Luis Alberto con una vera e propria perla a sbloccare il match dell'Olimpico contro la Sampdoria. Un gol bellissimo, un destro a giro che non ha lasciato scampo a Audero. Per lo spagnolo questa rete fa segnare anche un particolare record: come riportato da Opta tutti gli ultimi nove gol dalla distanza di Luis Alberto sono arrivati in gare interne: nel periodo (da marzo 2019), nessun giocatore ha fatto meglio da fuori area davanti al proprio pubblico in Serie A (nove anche Ruslan Malinovski).