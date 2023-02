Lazio - Sampdoria, neanche la pioggia ferma i tifosi: Ponte Milvio si tinge di biancoceleste- FOTO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio cerca la vittoria per sfruttare le sconfitte di Atalanta e Inter, mantenendo il passo di chi sta sopra in classifica. Alle 20.45, presso lo Stadio Olimpico di Roma, la squadra di Sarri affronterà la Sampdoria dell'ex Stankovic, affiancata dal suo pubblico. Non mancherà, infatti, il tifo laziale neanche in questo lunedì piovoso e, per caricarsi al meglio in vista del match, come di consueto si è riunito in quello che da anni è ormai il suo punto di ritrovo: Ponte Milvio. Neanche la pioggia, infatti, ha impedito al popolo biancoceleste di mancare al ricorrente appuntamento. Tra cori, sciarpe e bandiere si supereranno le ostilità del clima, prima di far esplodere la propria passione sugli spalti dell'Olimpico.