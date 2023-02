Lazio - Sampdoria, Pedro è carico: il messaggio sui social - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Niente e nessuno può fermare Pedro. Lo spagnolo, nonostante la frattura al naso rimediata nel corso della sfida con la Salernitana e la conseguente operazione, è a disposizione di Sarri pronto a dare il suo contributo. Una mascherina speciale, creata su misura per lui, gli consentirà di scendere in campo e garantire alla squadra il suo supporto che, nel frattempo, ha già manifestato attraverso una story su Instagram. Per l’attaccante è ormai consuetudine, prima di ogni gara, dare un incoraggiamento social sia ai compagni sia ai tifosi. Questo il messaggio che accompagna la foto del 'Matchday': “Avanti Lazio”.

