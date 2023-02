Lazio - Sampdoria, Sarri - Stankovic: il gesto a fine gara

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Un finale dolce per la Lazio, decisamente amaro per la Sampdoria. Sarri e Stankovic sono due facce opposte della medaglia: da un lato la gioia della vittoria, dall'altro la delusione della sconfitta che complica ancor di più la classifica dei blucerchiati. Al termine della gara però quanto successo in campo va in archivio e quello che rimane è la stima tra i due allenatori che dandosi il cambio in sala stampa si sono salutati stringendosi in un abbraccio.