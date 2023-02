Lazio - Sampdoria, speciale iniziativa in nome di Mihajlovic: le parole di Lotito

Fonte: sslazio.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In occasione della partita interna contro la Sampdoria infatti, la Lazio scenderà in campo per il riscaldamento con una maglietta speciale, sponsorizzata Mizuno, con al centro la scritta “ADMO, Donatori di Vita”. Inoltre saranno tante le attività intraprese congiuntamente: dalla sensibilizzazione nelle scuole alla produzione di appositi gadget. Verranno poi registrati dei video da parte di alcuni calciatori biancocelesti volti proprio a sensibilizzare i giovani circa la donazione del midollo osseo e cellule staminali emopoietiche. Infine saranno riservati dei biglietti per le gare in casa della squadra di Sarri per i pazienti affetti da malattie oncoematologiche.

Un impegno confermato dal Presidente Claudio Lotito: "È un onore portare avanti queste iniziative con ADMO, anche nel nome di Sinisa Mihajlovic. La Lazio, in quanto ente morale, crede in tutti questi valori, che fanno parte della sua quotidianità. Il calcio ha una grande capacità di coinvolgere le persone, noi abbiamo quindi l’obbligo di insegnare questi valori e farli condividere soprattutto nel sostenere le persone malate e meno fortunate".

Iniziative sottolineate anche dal Presidente ADMO Lazio, Giulio Corradi: “Ringrazio la Società Sportiva Lazio e il suo Presidente Lotito per l’attenzione e la sensibilità dimostrata nei confronti dell’associazione ed in particolare della importante mission che porta avanti. Mi auguro inoltre che anche altri club possano seguire l’esempio dei biancocelesti e dedicare la giusta attenzione a temi così importanti come la donazione del midollo osseo, terapia salvavita per pazienti affetti da leucemia, linfoma o altre neoplasie del sangue. Incrementare il registro aumenterà la possibilità di trovare il match tra un paziente e un donatore”.