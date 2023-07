Lazio, Sana Fernandes: "Ho raggiunto il mio obiettivo". E Dutu...

Si è concluso anche il quarto giorno di ritiro e al termine della seduta pomeridiana, ai microfoni ufficiali del club, è intervenuto Sanà Fernandes: “Mi sono trovato molto bene. Sono felice di questo. Non me l’aspettavo così il ritiro, era il mio obiettivo essere con la prima squadra. Sono contento e felice. I ritmi? Si mi sto abituando, è più altro rispetto a quello della Primavera. Posizione? Mi sto trovando bene. Cerco sempre di seguire Felipe Anderson e Zaccagni, per vedere i movimenti. Compagni della Primavera? Mi fa sentire più tranquillo avere i miei compagni con me”.

Doppio ospite, ai microfoni ufficiali del club è intervenuto anche Matteo Dutu: "È importante giocare con squadre importanti, confrontarci con giocatori al di fuori dell’Italia. Come sta andando il ritiro? Mi trovo bene, ci sono anche compagni della Primavera e stiamo più tra di noi, ma anche con i compagni della prima squadra ci troviamo bene. I ritmi sono diversi, ma ci troviamo bene. Con Fabio ci stiamo trovando bene. È un’altra intensità lavorare con Sarri, di giorno stiamo li a guardare ogni minimo dettaglio. Serve sempre stare concentrati, guardare gli altri e imparare il più velocemente possibile. Dobbiamo apprendere il più velocemente possibile. Un palcoscenico importante con giocatori di qualità, dobbiamo avere massima concentrazione. Sicuramente puntiamo a fare il massimo, siamo una squadra che ha storia e dobbiamo fare bene. Il nostro obiettivo è migliorare di partita in partita"

