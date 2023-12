Lazio, sarà sfida col Bayern Monaco: la reazione di Castellanos - FOTO

Lazio-Bayern Monaco è il verdetto del sorteggio degli ottavi di Champions League andato in scena oggi a Nyon. I biancocelesti si ritroveranno nuovamente faccia a faccia con i bavaresi, ma per qualcuno sarà la prima volta. È il caso di Castellanos, approdato nella Capitale in estate. Per lui sarà la prima volta e sui social ha manifestato la sua reazione una volta venuto a conoscenza dell’avversaria: ha condiviso il post del club e aggiunto un ‘Forza Lazio’.

