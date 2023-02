Lazio "saracinesca" nei primi 45': il dato che nessuno vanta in Europa

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Anche in occasione della sfida contro la Sampdoria, la Lazio ha chiuso i primi 45' di gioco senza subire alcun gol: al duplice fischio dell'arbitro il risultato era ancora fermo sullo 0-0. Si tratta dell'ennesima conferma, di un vero trend nell'attuale stagione per la formazione biancoceleste. Come riportato da Opta, la squadra di Sarri non ha incassato reti nel primo tempo in 20 delle 24 gare disputate in Serie A, più di qualsiasi altra squadra nei cinque migliori campionati europei.

