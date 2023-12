Lazio, Sarri a Dazn: "Champions? C'è il Bayern, ma io..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Nel post partita di Empoli - Lazio, vinta dai biancocelesti per 0-2, il tecnico Sarri ha parlato del match ai microfoni di Dazn. In particolare, poi, si è soffermato anche sui sorteggi di Champions League, con il Bayern Monaco che arriverà all'Olimpico per gli ottavi di finale. L'allenatore ex Napoli ha lasciato un pensiero a riguardo. Ecco le sue parole: "La mia speranza era il Barcellona. È venuta comunque fuori una delle big del lotto, anche ho già giocato contro il Bayern".