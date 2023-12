Lazio, Sarri a Dazn: "Gila? Giusto che prosegua. Luis Alberto è in panchina perché..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella pancia dello Stadio Olimpico, i microfoni di Dazn hanno come di consueto intercettato l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri per capire le sensazioni a pochi inuti dal fischio d'inizio del match e per capire anche il motivo delle scelte del tecnico sulla squadra titolare.

"Perchè non è partito Luis Alberto dal primo minuto? Luis nell'ultimo mese ha avuto degli acciacchi, non è in condizione fisica ottimale e ora ci può dare di piu partendo dalla panchina nei momenti della partita di intensità minore. Gila ancora titolare? Sta facendo bene, Patric è appena rientrato da un'influenza, ha fatto solo un allenamento o due, quindi è giusto che prosegua Gila".