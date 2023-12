Lazio, Sarri a DAZN: “Gli siamo saltati addosso. Un arbitro esperto avrebbe…”

TUTTOmercatoWEB.com

Maurizio Sarri ai microfoni di Dazn dopo Lazio-Frosinone: "Mi era piaciuto anche il primo tempo. Non abbiamo creato tanto ma abbiamo fatto bene. Ci siamo ritrovati sotto in maniera discutibile. Un arbitro esperto non sarebbe andato al Var, ma avrebbe dato fallo alla difesa subito".

"Due fattori importanti: il pubblico ci ha sostenuto in un momento difficile. La squadra dopo lo sbandamento ha reagito in maniera feroce. Gli siamo saltati addosso e alla fine il risultato è stretto".

"L’anno scorso fare una partita senza Lazzari, Romagnoli, Immobile e Luis sarebbe stato problematico. Negli undici probabilmente non siamo più forti. La responsabilità non è dei nuovi perché abbiamo giocatori che stanno rendendo molto meno rispetto allo scorso anno. I nuovi stanno venendo fuori. Isaksen aveva bisogno di qualche mese, viene da una cultura diversa così come Taty. Kamada è più introverso, non sta rendendo come lo avevo visto a Francoforte. Sono ancora fiducioso e convinto che possa venire fuori perché ha qualità".

"A gennaio stiamo attendendo due risposte: una è capire i tempi di recupero di Luis Alberto, l’altra è la chiamata di Kamada con il Giappone. È chiaro che se i tempi si allungano qualcosa andrà fatta".