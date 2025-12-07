Lazio, Sarri a Dazn: "L'affetto dei tifosi è straordinario"

L'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri ha commentato la sfida tra Lazio e Bologna ai microfoni di Dazn dopo il fischio finale.

Ospite ai microfoni di Dazn, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha commentato la sfida andata in scena tra Lazio e Bologna. Queste le sue parole:

“Ultimamente stiamo creando molto di più. Stasera le occasioni da gol potevano esser anche di più se non avessimo sbagliato l’ultimo passaggio. Abbiamo fatto una buona prova contro una squadra forte, mettendoli in grande difficoltà. Dispiace per i tre punti, ma la prestazione ci lascia fiduciosi e contenti. La squadra è stata molto brava anche in inferiorità numerica, concedendo poco. Contenti, ma c’è rammarico perché poteva finire diversamente”.

“Nel secondo tempo siamo stati più sporchi rispetto al primo, non abbiamo concesso praticamente niente nel secondo tempo e abbiamo avuto le nostre 3/4 palle gol. Potevamo venirne a capo. Visto come siamo stati bravi nell’inferiorità numerica, penso che in parità il finale poteva essre completamente a nostro favore”..

“Immobile? Ci stavo parlando fino 5 minuti fa. Ciro qui è un’istituzione, un ragazzo che ha fatto valanghe di gol, una bandiera per questa squadra e tifosi gli hanno dato il giusto tributo. Quando sono venuto in sala stampa l’ho lasciato con gli ex compagni e penso sia ancora lì. Questo fa capire cosa rappresenta per questa tifoseria e per questa squadra”.

“L’affetto dei tifosi è straordinario. Non scordiamoci che ora siamo una squadra di metà classifica e vedere quello che abbiamo visto allo stadio per una squadra di metà classifica è straordinario. Non finirò mai di ringraziarli. Per Isaksen penso si tratti di un piccolo risentimento all’adduttore, speriamo niente che lo fermi”.