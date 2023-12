Lazio, Sarri a Dazn: "Luis Alberto ha problemi da un mese. Mercato a gennaio..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio passa sull'Empoli: decisive le reti di Guendouzi e Zaccagni. Ai microfoni di Dazn, il tecnico biancoceleste Sarri ha parlato della vittoria di questa sera. Ecco le sue parole: “Era importante ritrovare punti e fiducia. Possiamo fare meglio dal punto di vista qualitativo. Ma è stata di buon livello. Le due sostituzioni ci hanno scombussolato. Poi dopo il gol del 2-0 la testa è stata più libera. Oggi oltre ai tre punti, speriamo di aver preso un po’ di fiducia per alzare la qualità del gioco".

LA VITTORIA - “Per due tratti di partita c'è stata più attenzione in difesa. Poi una grande parata di Provedel. Dobbiamo avere più continuità anche nella fase difensiva. Noi nelle ultime 7 partite abbiamo fatto 4 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte, contro Inter e Atletico. Con un po’ più di tranquillità possiamo tornare a giocare il nostro calcio. Al momento lo facciamo solo a tratti".

SU LUIS ALBERTO - "Luis alberto in zona pubica ha problemi ormai da un mese. Lui ne accusa molto di più tendinei che muscolari, speriamo che anche oggi sia così".

REGALO DI NATALE - "Spero in un po' di punti, non c’è altro. Se si parla di mercato mi tiro fuori. Nella Lazio storicamente si muove pochissimo e quest’anno credo non si farà nulla".

SORTEGGI DI CHAMPIONS - "La mia speranza era il Barcellona. È venuta comunque fuori una big, anche ho già giocato contro il Bayern".

SUPERLEGA - "Bisogna vedere l’evoluzione della vicenda. Io sono un tradizionalista, non mi piace tanto nemmeno la prossima Champions".