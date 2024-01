Lazio, Sarri a Dazn: "Supercoppa? Parentesi di un campionato che ha bisogno di soldi..."

TUTTOmercatoWEB.com

Una gara difficile, ricca di insidie ma che la Lazio è riuscita a portare a casa con forza e determinazione. La squadra di Sarri vince e batte il Lecce grazie alla rete di Felipe Anderson e aggancia momentaneamente la Fiorentina al quarto posto.

Al termine della sfida questa l'analisi del tecnico ai microfoni di Dazn: "Partita difficilissima per una serie di motivi, dal punto di vista mentale il derby ci faceva correre il rischio di arrivare con poche energie mentali, in più dal punto di vista materiale questa è una squadra che abbiamo sempre sofferto e infatti non avevamo mai vinto. In più giocare alle 12.30 dopo questa settimana è ancora più difficile. A questo si aggiunge il fatto di giocare su un terreno su cui non mi vengono degli aggettivi, ingiocabile, dove non si può giocare a calcio, Abbiamo rischiato tanto nel primo tempo, nel secondo siamo venuti a capo della partita. Il campo dell’Olimpico è ingiocabile, è dipinto perché manca l’erba in molti punti, tutte le squadre danno valutazione del terreno 0".

FELIPE ANDERSON - "L’obiettivo è avere Castellanos e Immobile in buona salute, Felipe ci da serenità perché sappiamo che in questo ruolo può fare bene. Rinnovo? Io voglio che rimanga se è convinto di rimanere, inutile tenere un giocatore che non vuol più stare. Ci sono ancora diversi mesi, come succede in altri paesi se poi decide di andare in scadenza andrà in scadenza".

SUPERCOPPA - "Parentesi di un campionato che ha bisogno di soldi e che li cerca nelle maniere meno opportune. La finale più vista di sempre è quella di Fa Cup che si gioca da più di 100 anni nello stesso stadio".

ERIKSSON - "Sono quelle situazioni in cui si può dire poco, personaggio straordinario, uomo coraggioso, spero che sia una malattia lunghissima e che possa vivere per altri vent’anni".