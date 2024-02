Lazio, Sarri a LSC: "Abbiamo giocato con più qualità. Sulle voci.."

Maurizio Sarri al termine del match contro il Cagliari è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Era una partita temibile, poteva essere difficilissima, il Cagliari lotta contro la salvezza, ma il 90% dei punti che ha fatto, li ha fatti in casa. E' una squadra che se ti porta nell'utimo quarto d'ora su un punteggo rimediabile, lo fa con cattiveria e in maniera sporca, mettendo palloni in area. Era temibile, ma siamo stati bravi, abbiamo giocato con più qualità del solito. Siamo stati mentalmente bravi quando abbiamo preso il gol del 2-1, poteva diventare una tonnara ma l'abbiamo ripresa subito in mano e l'abbiamo chiusa. Si sta parlando di una squadra che tutti definiscono in difficoltà, ma riguardando un attimo le ultime 7 partite abbiamo fatto 16 punti, la media è di 2,15, una media straordinaria ma ci abbiamo messo dentro un brutto inizio campionato e qualche brutta prestazione, stiamo pagando questo. Voci? Penso che per parlare da fuori ci vuole una presunzione non indifferente, senza vivere un ambiente e uno spogliatoio, su quello non avevo molti dubbi. La squadra può avere limiti mentali e caratteriali, ma altre cose non le ha. Immobile? Se ha la fortuna di non incorrere in altri acciacchi sì che può migliorare, deve fare un lavoro diverso. Kamada è entrato bene, ha fatto un bell'ingresso, avevo messo Vecino perché prevedevo un assalto con palle alte nella nostra aresa e con Luis stavamo perdendo lucidità".