Lazio, Sarri a LSC: "Lo dobbiamo ai nostri tifosi, potevano fischiarci..."

Al termine di Lazio – Frosinone, a commentare il successo dei biancocelesti è Maurizio Sarri. Questo il suo contributo ai microfoni di Lazio Style Channel: “Un messaggio per tutti, a nome mio e della società. Volevo fare gli auguri ai nostri tifosi perché questa sera, se siamo venuti a capo lo dobbiamo a loro, in un momento difficile in cui ci potevano fischiare ci sono stati vicino, ci hanno aiutato e riportato in partita e la squadra li ha ripagati. Spero che l’atteggiamento della squadra li ripaghi. Siamo in una situazione in cui non dobbiamo guardare la classifica, ci può dare solo negatività, stiamo martellando con i ragazzi di andare partita dopo partita senza farsi condizionare. L’obiettivo deve essere la singola partita. Da domani abbiamo l’obiettivo della prossima. Isaksen e Castellanos si stano inserendo, hanno avuto bisogno di più tempo, al primo anno in Italia succede un po’ a tutti, i ragazzi ci stanno ripagando. Pensare a una partita senza Lazzari, Luis Alberto, Immobile, Romagnoli, era difficile pensare di far risultato, non so se siamo più forti a livello di 11 ma a livello di cambi siamo più forti. Recuperi? Spero in Romagnoli, oggi ha concluso il percorso di riabilitazione, da domani dovrebbe rientrare ad allenarsi con noi, con grande attenzione".