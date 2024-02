Lazio, Sarri a LSC: "Non abbiamo la struttura per affrontare quattro competizioni"

Fonte: S.S.Lazio

Nel post partita di Fiorentina - Lazio, Maurizio Sarri ha parlato con un pizzico di amarezza della sconfitta appena subita al Franchi ai microfoni di Lazio Style Radio: "

"Nel primo tempo siamo andati in vantaggio immeritatamente e io negli spogliatoi, alla fine del primo tempo sono stato chiaro, quel risultato non sarebbe stato portato fino alla fine con quell'atteggiamento. Ho visto una squadra stanca, fisicamente, mentalmente, acciaccata. Siamo andati in campo con tre-quattro giocatori nfluenzati, giocatori che avrebbero bisogno di tirare il fiato. Troppo piatti di fronte ad un vantaggio immeritato, di fronte ad un rigore sbagliato degli avversari e poi allo svantaggio. Spero sia frutto del calendario e della stanchezza mentale.

Abbiamo fatto un tratto di campionato con evidenti difficoltà di andare in gol e questo ci è pesato. Ora stiamo trovando la via del gol ma stiamo perdendo solidità. La mia preoccupazione è che non abbiamo la struttura materiale e mentale per affrontare quattro competizioni.

Zaccagni e Vecino li abbiamo messi dentro per disperazione perché non sarebbero stati pronti per entrare: Zaccagni ha fatto due allenamenti in quaranta giorni, Vecino uno solo ieri, quindi abbiamo forzato i rientri. Spero che possano riprendersi totalmente e tornare a darci una mano".