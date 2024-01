Lazio, Sarri a LSC: "Non mi fa neanche incazzare. La squadra non ha risposto"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio esce sconfitta dalla sfida contro l’Inter e abbandona la possibilità di giocarsi la finale di Supercoppa contro il Napoli, prossimo avversario in campionato. Al termine della sfida, ai microfoni di Lazio Style Channel, Maurizio Sarri ha commentato così la prestazione dei biancocelesti: “Una partita che non ti fa neanche incazzare, ti lascia solamente deluso. È chiaro che tra noi e l'Inter c’è differenza, ma non quella che si è vista stasera. Mettiamo nel conto i meriti dell'Inter, però non ci nascondiamo perché dobbiamo mettere sul conto i demeriti nostri che sono tanti sia dal punto di vista della tattica sia mentale".

“In campo si è vista una differenza talmente vasta che non ci si può rifugiare dietro un singolo. Il secondo tempo abbiamo fatto cinque cambi, ma la situazione non è cambiata e questo significa che tatticamente e mentalmente la squadra stasera non ha risposto. Dobbiamo prenderci le responsabilità senza appellarci tanto alla sfortuna e agli episodi perché abbiamo regalato il rigore e il terzo gol. Però gli episodi spesso sono frutto di quello che stai facendo, è una squadra che non si è mai cercata l’episodio fortunato in 90' ma si è esposta a quello sfortunato per tutti i 90'.

