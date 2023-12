Lazio, Sarri a LSC: "Provedel? Un miracolo. Luis Alberto e Immobile..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio torna a vincere in campionato per 2-0, con le reti di Matteo Guendouzi e Mattia Zaccagni. Al termine della sfida contro l’Empoli ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto Maurizio Sarri: "A livello qualitativo abbiamo fatto bene i due spezzoni di partita, abbiamo iniziato a palleggiare con tranquillità dopo il 2-0, in mezzo abbiamo sofferto. L’Empoli è la squadra più qualitativa delle squadre di bassa classifica. Ci ha tenuto in partita un miracolo di Provedel, speriamo che i punti ci portino a una serenità e a una qualità tecnica superiore, giocando con più tranquillità, come abbiamo fatto nel finale di partita. La gestione del 2-0 è stato di alto livello, in controllo della palla e palleggio in zone alte di campo.

Per Luis Alberto è la zona pubica di sofferenza da un mese, sono problemi tendinei solitamente, Ciro ha detto che ha sentito qualcosa nella zona della vecchia cicatrice, speriamo sia solo quello. Guendouzi è sempre stato un giocatore da 2-3 gol l’anno, niente di più, spero che in questa squadra trovi soluzioni per segnarci più di quel che è la sua media stagionale.

L’importante è che continui a macinare kilometri e ritmi con partecipazione ad entrambe le fasi ad ottimo livello. Provedel? E’ ormai da tanti mesi che sta facendo bene, ogni tanto ci mette dentro qualche errore ma fa parte del ruolo purtroppo. Il rendimento complessivo penso sia elevato da diversi mesi, è un punto di riferimento per la serietà che mostra in tutte le situazioni. Io vado a casa domani sera per stare a cena con la mamma, il 24 sono a Roma e penso a preparare la prossima".