Lazio, Sarri a LSC svela: "Immobile è ancora nel nostro spogliatoio"

Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare il pareggio tra Lazio e Bologna. Queste le sue parole: “Abbiamo fatto una buona prestazione, siamo contenti della crescita, dispiace per il risultato, fare contenti i tifosi sarebbe stato il massimo. La tifoseria di stasera sembrava quella di una squadra in piena lotta del campionato, una dimostrazione d’amore stupenda

Il numero delle occasioni e tiri in porta sta crescendo molto, ci rimane da sistemare la percentuale di sfruttamento di queste occasioni perché segnare solo 1 gol mi sembra un po’ poco.

Immobile? Quella squadra lì con 32-36 gol poteva fare tanti punti in più, mi ha dato tante soddisfazioni, poi sono arrivati gli infortuni, Ciro penso sia ancora nel nostro spogliatoio a parlare con i suoi ex compagni, per noi è sempre uno del gruppo e uno che ha fatto un centinaio di gol con questa maglia”.