Lazio, Sarri a Sky: "Lo stadio ci ha sostenuto. Kamada è chiuso, ma ci credo..."

La Lazio, soffrendo, trova di nuovo i tre punti dopo la vittoria contro l'Empoli. Frosinone battuto 3-1 grazie alle prestazioni di altissimo livello, soprattutto nel secondo tempo di Castellanos e Isaksen. Nel post partita, il tecnico biancoceleste Sarri ha analizzato la gara ai microfoni di SkySport. Ecco le sue parole: "Ci sono due aspetti che mi rendono fiducioso: la reazione dello stadio quando eravamo sotto, che invece di fischiarci ci hanno sostenuto e ci hanno portato al secondo aspetto, ovvero alla reazione nostra caratteriale. Abbiamo preso in mano la partita e il risutlato poteva essere anche più ampio. Certi giocatori avevano bisogno di tempo. Secondo me si sono ambientati anche velocemente, soprattutto Isaksen. Sta crescendo molto, come anche Castellanos che aveva un peso da togliersi e l'ha fatto".

LA DIFESA - "All'inizio della stagione i difensori erano poco protetti, ora la situazione è leggermente cambiata. Sia Patric che Gila stanno facendo bene. Noi giochiamo su un terreno ingiocabile, la fase d'impostazione qui è un suicidio".

KAMADA - "Kamada è di difficile interpretazione. È un ragazzo più chiuso, molto meno espansivo. Diventa più difficile tirargli fuori cosa non gli sta funzionando. Io ci credo ancora, a Francoforte avevo visto un giocatore importante".

FELIPE ANDERSON - "Felipe è in un momento non positivo, oggi ero sicuro che avrebbe fatto grandi cose perché ieri in allenamento è stato devastante. Il primo quarto d'ora l'ho visto bene, poi ha perso un paio di palloni banali e si è spento. Da lì sono dovuto intervenire".