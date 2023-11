Lazio | Sarri a Sky: "Noi sempre dentro la partita". Su Luis Alberto e Zaccagni...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Maurizio Sarri, subito dopo la fine della partita tra Lazio e Feyenoord, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole dell'allenatore biancoceleste a pochi minuti dalla vittoria dei suoi in Champions League: "Abbiamo fatto una partita in cui siamo stati dentro, anche nei momenti di sofferenza. In alcuni momenti c’è da soffrire contro questa squadra, sono una macchina da gol e stasera siamo riusciti a tenerli a secco. È stata una prestazione bella tosta, negli ultimi 20 minuti potevamo fargli male anche nelle ripartenza. Speriamo di non aver pagato a caro prezzo perché tanti giocatori sono usciti acciaccati".

"Zaccagni e Luis Alberto? Come stanno non si può dire. Un po’ di preoccupazione c’è. Vedendo quella che era stata la partita d’andata, abbiamo deciso di uscire poco sui difensori centrali, hanno un grande utilizzo del portiere, vanno in superiorità numerica. Abbiamo deciso di lasciargli il possesso in quella zona del campo, soprattutto dopo il vantaggio".

