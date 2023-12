Lazio, Sarri a Sky: “Roma è complicata: io me ne sbatto, i giocatori no”

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Giorno di vigilia di Atletico Madrid - Lazio. Il mister biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di SkySport una volta arrivato al Metropolitano. Questo il suo pensiero sulla gara di domani sera: "Non so se avremo la mente libera, questo è uno stadio che invoglia a giocare, difficile, dove fare risultato è complicatissimo. Abbiamo fatto un miracolo a qualificarci, adesso speriamo di venire fuori da quest'ultima partita".

"Veniamo da tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite giocate, ma sembra che le abbiamo perse tutte 4-0. Roma è un ambiente molto complicato, che crea grandi aspettative, che gli addetti ai lavori sanno benissimo che non verranno attese e questo crea frustrazione in tutti. Io ho un'età che me ne sbatto, i calciatori probabilmente no. Io sono soddisfatto della stagione sotto certi punti di vista, sotto altri no. Abbiamo fatto una politica per la quale siamo ripartiti dall'anno zero, ci stava di fare qualche passo indietro".

"L'Inter? No, non ci penso. Andiamo a rotta di collo su questa partita. Cambi in attacco? Non lo so. Se scegliessi oggi non saprei come fare ad arrivare alle 21 di domani, quindi sceglierò domani".