Lazio | Sarri: "A Vecino ho detto di non rompere i cog**oni"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella conferenza stampa di Lazio - Atalanta, Sarri è tornato a parlare di Vecino e della possibilità che, in estate, lasciasse Roma per andare in Turchia, sponda Galatasaray. L'allenatore, chiamato a spiegare in che modo l'abbia convinto a rimanere, ha spiegato: “Cosa ho detto a Vecino? Vuoi le parole esatte? Vecio non rompere i coglioni, non puoi andare via. Saluta e vai. Se ce l’hai in rosa è un assegno circolare e prima o poi lo puoi mettere all’incasso. Quando ha momenti in cui sta bene - 6,7 mesi l’anno - è un giocatore affidabile. Non c’era la possibilità che andasse via”.

