Lazio, Sarri: "Arrivare in Champions? Qualcuno dice cazzate..."

Nella conferenza stampa al termine di Lazio - Lecce, Maurizio Sarri ha risposto alle domande dei cronisti presenti all'Olimpico, includendo il suo pensiero sull'obiettivo della squadra e sulla Champions: “Per noi non arrivare in Champions non sarebbe un fallimento. Noi non siamo stati pronosticati da nessuno per la Champions quest’anno. Se qualcuno dice cazzate non mi riguardano: abbiamo dei punti di forza, dei punti deboli. Sappiamo che possiamo anche rimanere fuori. Ma siamo lì e a questo punto ce la si gioca".

