Lazio, Sarri attacca la Lega: "Gente estranea al calcio!"

© foto di www.imagephotoagency.it

Non le ha mandate a dire Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio, intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro il Feyenoord, si è espresso anche sulla decisione della Lega di programmare il derby della Capitale in una settimana in cui entrambe le formazioni erano impegnate in Europa: "Non è così intelligente mettere il derby nella settimana in cui le due squadre giocano in Europa. Mi sembra gente estranea al calcio che non si rende conto di cosa sia il derby".