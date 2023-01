Lazio, Sarri avverte i suoi: "Dobbiamo essere umili, altrimenti..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio domani tornerà in campo contro il Lecce. A un mese e mezzo di assenza dai campi Sarri vuole dai suoi una prestazione di livello, una squadra concentrata, umile e in grado di saper gestire una partita che porta con sé molte insidie. Secondo quanto riporta Il Messaggero, l'allenatore della Lazio ha studiato la squadra avversario, ha compreso le ostilità che può comportare sfidarli e sottovalutarli al via del mare e si è sentito in dovere di avvertire i suoi ragazzi: "Il Lecce è forte, se non manteniamo alta la concentrazione le buschiamo. Dobbiamo andare lì umili e, per vincere, giocare da Lazio". Parole chiare e coincise, il mister non vuole distrazioni, non vuole che la sua squadra dopo il lavoro fatto riparta con il tasto "off" spento: ora sta a loro mettere in pratica le sue richieste.