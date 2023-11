Lazio, Sarri bacchetta i suoi: "In troppi non rendono, manca personalità"

TUTTOmercatoWEB.com

Un problema di personalità, così mister Maurizio Sarri ha analizzato il ko della Lazio uscita sconfitta per mano della Salernitana che ha vinto in rimonta dopo il vantaggio iniziale di Immobile.

In conferenza stampa il tecnico ha così commentato la prestazione: "Per me ci sono troppi giocatori che non stanno rendendo. Noi eravamo spenti, abbiamo giocato contro una squadra che ci concedeva spazi, una squadra che ha preso tanti gol, è ovvio che io mi aspetto di più poi se basta a noi per perdere che si accenda la Salernitana allora le sconfitte saranno molte. La squadra ha perso personalità, iniziativa".