Lazio, Sarri: "Castellanos non ce la farà. Ieri si è fermato anche..."

© foto di www.imagephotoagency.it

A poco più di ventiquattro ore dalla partita contro l'Inter, valida per la semifinale di Supercoppa Italiana, Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Il tecnico, tra gli argomenti trattati, si è espresso anche sulle condizioni fisiche di una rosa che ha perso Castellanos e si presenterà alla gara con qualche acciacco di troppo:

"Zaccagni ha ancora dolore al piede, speriamo di recuperarlo. Prima o poi va fermato per farlo recuperare bene. Taty non ha possibilità di recupero, anche se ieri si è allenato bene in modo individuale. Ieri era fermo anche Patric, speriamo di recuperarlo. Cataldi stamattina stava meglio, ha avuto un problema intestinale".