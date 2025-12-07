Lazio, Sarri: "Castellanos? Non è ancora in condizione"
Mauriziio Sarri ha parlato della condizione fisica di Castellanos della conferenza stampa post Lazio - Bologna.
07.12.2025 21:35 di Christian Gugliotta
Dopo il tripliuce fischio di Lazio - Bologna, Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa per commentare il pareggio maturato contro i rossoblù.
Tra i diversi temi toccati, Mau ha speso qualche parola anche sul Taty Castellanos, rientrato da poco dall'infortunio e apparso non ancora in condizione. Queste le sue parole:
"Castellanos non è al massimo della condizione ora. Non punta la porta perché gli manca accelerazione in questo momento, per questo ha visto un difensore in rimonta e ha scelto il passaggio".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.