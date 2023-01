Lazio, Sarri: "Champions? Sarebbe un miracolo. Sul mercato..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Durante la conferenza stampa di presentazione alla vigilia di Sassuolo-Lazio, l'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri ha risposto a delle domande sulla lotta Champions e sul calciomercato: "Sono un po' incazzato di queste storie. Noi siamo quinti e sembra che sia un dramma. La storia degli ultimi dieci anni della Lazio non mi pare tante Champions centrale. Se la raggiungiamo, è un campionato miracoloso. Poi, non siamo così lontano, quindi andiamo avanti e cerchiamo di tornare in lotta. Mercato? Nel mio Paese il c'è il martedì mattina, se ne parla lunedì sera. Siamo fuori dai tempi. Siamo a preparare una gara dopo un punto in tre partite, non posso parlare di mercato"