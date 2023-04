Lazio, Sarri chiude il caso Luis Alberto: "Lui quando lo sostituisci..."

Nessun caso Luis Alberto. La Lazio passa a Monza grazie ai gol di Pedro e Milinkovic Savic consolidando il secondo posto in classifica. Lo spagnolo è stato richiamato in panchina per lasciare spazio a Basic al 71'. Il numero dieci non ha preso bene il cambio e, per colpa anche dell'adrenalina del match, ha lanciato i parastinchi. Qualche minuto per sbollire e poi si è unito ai festeggiamenti post partita con i compagni. In conferenza stampa, Maurizio Sarri ha sminuito l'episodio e ha commentato così: "Lui lascialo fare (ride, ndr). Esce arrabbiato anche se lascia il campo al 93’ sul 5-0. Il segnale positivo è come interpreta le gare. Secondo me il primo tempo ha fatto grandissimi 45 minuti. L’ho tolto perché ormai la squadra difendeva bassa e c’era bisogno di più fisico, ma solo per quel motivo. Con Luis in campo due-tre ripartenze migliori potevamo farle".

Pubblicato il 2/04