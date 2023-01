Lazio, Sarri: "Ci siamo consegnati agli avversari. Olimpico? Ti dirò se sono contento ma..."

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Al termine della sconfitta odierna contro il Lecce, Maurizio Sarri ha commentato così ai microfoni di DAZN la prestazione dei suoi ragazzi:

"Abbiamo fatto un bell'approccio di partita, mezz'ora di alto livello con qualità di gioco e concedendo quasi niente. Sul finale di primo tempo ci siamo un po' abbassati ed era una brutta avvisaglia. Abbiamo fatto un secondo tempo in cui abbiamo innescato gli avversari perdendo 5/6 palloni consecutivi in uscita e dandogli continuità nella nostra area di rigore. L'abbiamo pagata e dopo il gol del pareggio ci siamo consegnati agli avversari. Questo è pesante da accettare in una partita che avevamo messo nei binari giusti. Pensavamo di aver limitato questi alti e bassi a livello di intensità mentale.

La condizione fisica è un alibi. Se vai in calo ci vai progressivamente, non improvvisamente. Questo è un alibi che non dobbiamo avere.

Felipe Anderson dalla panchina? Scelta normale, anche l'anno scorso è stato così. Negli ultimi giorni Pedro e Zaccagni sembravano in uno stato superiore e ho preferito partire con loro due.

Nella vita uno si spaventa di altre cose, questa è una scocciatura. Qualcosa che ti pesa perchè la squadra ha potenzialità ma di queste se ne tirano fuori l'80%.

I cori? Non ho sentito niente, ho detto anche al quarto uomo "perchè interrompi? Stanno cantando il coro a Umtiti". Non abbiamo sentito nulla, neanche loro dalla panchina.

Se sono contento del campo dell'Olimpico? Quando lo vedrò ti dirò se sono contento o no, non lo abbiamo ancora visto. Anche se fosse bellissimo a febbraio ci rifaranno due partite di rugby e si tornerà allo stesso discorso".