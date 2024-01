Lazio, Sarri dovrà rinunciare Immobile e Zaccagni: i numeri spaventano

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il capitano non ci sarà per squalifica, l'esterno per squalifica e infortunio. Maurizio Sarri nella partita di questa sera contro il Napoli sarà costretto a rinunciare a due terzi dell'attacco titolare, ma soprattutto a due elementi fondamentali in campo e nello spogliatoio. Assenze che hanno un certo peso e che sicuramente influenzeranno anche l'andamento del match dell'Olimpico, nella speranza che non si rivelino però decisive come in passato.

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, infatti, negli unici match giocati senza di loro in questi anni la Lazio ha perso per due volte 3-0: la prima a Bologna nell'ottobre del 2021 e la seconda contro la Juventus nel novembre del 2022. Risultati che non sono accettabili questa sera, soprattutto in virtù della figuraccia fatta a Riad contro l'Inter (poi vincitore della Supercoppa Italiana in finale proprio contro i partenopei).

A equilibrare le statistiche, però, sono i numeri inerenti le assenze di Immobile nel corso della stagione. Per quanto valga, nelle tre partite saltate dall'attaccante biancoceleste in campionato la squadra di Sarri ha sempre vinto, segnando addirittura otto gol. La speranza è che, per quanto possibile, anche oggi sia di buon auspicio.