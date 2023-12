Lazio | Sarri e l’ambiente: ecco la risposta che fa rumore

Fonte: Dal nostro inviato Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

A poco più di ventiquattro ore dal fischio d'inizio di Lazio-Atletico Madrid, partita valida per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League, il tecnico Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida. Dalla pancia del Civitas Metropolitano il tecnico ha risposto alle domande dei cronisti presenti, tra cui anche a quella del nostro direttore Alessandro Zappulla.

Questa partita alza l'asticella della difficoltà. Al netto del primo o secondo posto nel girone, questa partita è ai livelli di un ottavo di finale di Champions League?

"Noi abbiamo fatto un miracolo ad andare agli ottavi. Il paragone con l'Atletico non regge, è di una categoria diversa rispetto a noi. Ce la giochiamo lo stesso. L'ambiente laziale è devastante, ma non a livello di club, dove si sta benissimo. Ma com'è contornato, vengono create delle aspettative che sono inarrivabili anche per chi le va a innestare. Ciò crea frustrazione. Non in me, io ho una certa età e sorvolo su certe cose, ma quelli di 20-25 anni fanno più fatica. C'è insoddisfazione perenne, veniamo da 3 vittorie e 1 pareggio, sulla sponda opposta farebbero i fuochi d'artificio. Per noi non è naturale andare agli ottavi, negli anni 2000 due volte è successo. Non è un caso essere qui, si è fatto benissimo".