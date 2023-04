Lazio, Sarri e la dedica speciale ai tifosi: "Con uno stadio così..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una serata perfetta per la Lazio che ha battuto la Juventus in un Olimpico stracolmo e che non ha mai smesso di supportare la squadra anche nei momenti di difficoltà. Proprio ai tifosi mister Sarri ha voluto dedicare questo importante successo: "Quando vedi lo stadio come quello di questa sera la vittoria la puoi dedicare solo a chi ti ha sostenuto, la dedico al popolo laziale, ai tifosi che ci hanno sostenuto per 100 minuti", queste le parole del mister in conferenza stampa.