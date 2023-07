Lazio, Sarri e le parole d'amore per i tifosi: "Mi sento a casa"

Maurizio Sarri è stato travolto dalla lazialità. Il tecnico biancoceleste ha ribadito più volte il feeling con il popolo laziale e l'importanza dell'affetto dei tifosi. Il mister ha ribadito la cosa anche a Sportitalia: “È difficile arrivare in un ambiente nuovo, in una società nuova e dopo pochi giorni sentirsi accettato, sentirsi a casa sentire la fiducia di tutti intorno. E questo ti fa affezionare a tutto l’ambiente, ti fa affezionare alla squadra, ti fa affezionare alla tifoseria. Perché poi se si parla della tifoseria della Lazio, in giro per l’Italia c’è una visione che non corrisponde esattamente alla realtà: la tifoseria della Lazio è una grande tifoseria. Nel rapporto che hanno con noi è una tifoseria molto educata. Quindi questo mi ha fatto sentire a casa. Poi questa completa autonomia di poter tornare a fare il lavoro da campo è un qualcosa che mi ha ridato entusiasmo e mi ha ridato la voglia di rimanere dentro quell’ambiente”.

